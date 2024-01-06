نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 6 يناير 2024 12:59 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد السبت الموافق في 6-1-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على السواحل، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر ومثيرة للغبار أحياناً، بسرعة 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط إلى خفيف في بحر عمان.