نشكركم على متابعتكم خبر مهرجان “شمس للإبداع” ينطلق 16 فبراير الجاري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 فبراير 2024 03:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

تنظم مدينة الشارقة للإعلام (شمس) من 16 حتى 18 فبراير الجاري النسخة الثانية من مهرجان “شمس للإبداع ” في مركز أعمال ” شمس ” بهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية وزيادة قدرة المبدعين والموهوبين على التوسّع والانتشار.

وبحسب “وام”، أكد سعادة راشد عبد الله العوبد مدير مدينة الشارقة للإعلام “شمس” أهمية النسخة الثانية من مهرجان “شمس للإبداع” التي تركز على أداء المشروعات المتميزة وتناول المرئيات والأفكار المختصة والاستفادة منها بمشاركة عدد أكبر من العارضين مقارتة بـ النسخة الأولى.

وأشار العوبد إلى النجاح الذي حققه المهرجان في العام الماضي والذي سمح بعرض المشروعات وتبادل الإبداعات المختلفة للمشاركين والمشاركات واحتضان أعمالهم الابتكارية في إطار تحفيزي وريادي لصناعة التغيير وتحقيق الأثر الإيجابي للمجتمعات.

وقال إن المهرجان يشكل منبراً إقليمياً جامعاً للارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإثراء القدرات الإبداعية وتوفير البيئة الداعمة للكفاءات الوطنية وإيجاد أفضل الحلول المُلهمة بما يعزز فاعلية واستدامة الريادة وإرساء نهج الإبداع.

ويقدم المهرجان فرصة بارزة أمام المشاركين والزوار للالتقاء مع المبدعين كما يتخلله عرض الفعاليات الفنية والموسيقية وورش العمل الثقافية والترفيهية والمسابقات التفاعلية