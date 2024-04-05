نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يوجه بدفع المستحقات المالية المترتبة على الطلبة المقيمين في الدولة والمسجلين بالمدارس الحكومية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 أبريل 2024 09:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها عليهم بالخير والازدهار.

وقد بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي، بمناسبة هذه المناسبة الوطنية الهامة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي عثمان سونكو، رئيس وزراء جمهورية السنغال، راجين له ولشعب بلاده دوام التقدم والازدهار.