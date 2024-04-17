نشكركم على متابعتكم خبر حكومة دبي تمدد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها والمدارس الخاصة في الإمارة غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 أبريل 2024 08:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت حكومة دبي عن تمديد العمل عن بعد ليوم غد الأربعاء 17 أبريل لجميع الجهات الحكومية والمدارس الخاصة في الإمارة، وذلك بسبب الأحوال الجوية المتوقعة.

حثت الحكومة مؤسسات القطاع الخاص على اتباع نفس النهج وتطبيق نظام العمل عن بعد، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الموظفين والطلاب والجميع في المجتمع.

تأتي هذه الخطوة الوقائية تزامنًا مع التحذيرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة، والتي تنصح بتقليل حركة التنقل قدر الإمكان خلال الأيام القادمة.

تهدف حكومة دبي من خلال هذا القرار إلى ضمان استمرارية العمل بأمان وكفاءة، مع الحرص على سلامة جميع أفراد المجتمع.