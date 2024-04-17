نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 أبريل 2024 09:55 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 17-4-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً بوجه عام، وغائم مع سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى متوسط يصبح خفيف الموج مساء في الخليج العربي ومضطرباً إلى متوسط الموج في بحر عمان.