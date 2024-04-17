اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 أبريل 2024 09:55 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 17-4-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً بوجه عام، وغائم مع سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية”.

 

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى متوسط يصبح خفيف الموج مساء في الخليج العربي ومضطرباً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا