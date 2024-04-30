نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 12:59 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 30-4-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية المحلية يصاحبها سقوط أمطار شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية والغربية، ورطب ليلاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية ، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ومثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج أحيانا في الخليج العربي، وفي بحر عمان.