نشكركم على متابعتكم خبر برعاية منصور بن زايد.. اختتام البطولة الـ 5 لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية بالدنمارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 يونيو 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، استضاف المركز الوطني الدنماركي للفروسية بمنطقة فيلهيلمسبورج مساء السبت البطولة الخامسة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية لموسم 2024 .

وبحسب “وام”، شارك في المنافسات نخبة من الخيول العربية من مملكة الدنمارك ودول الاتحاد الأوروبي، وتعد البطولة خامس بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، والثانية في أوروبا، وأقيمت بالتزامن مع بطولة فيلهيلمسبورج الدولية 2024.

وشهد المنافسات وتوج الفائزين سعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وأحرزت اللقب الذهبي في بطولة المهرات “امايا إم إكس” لمربط ميكسنر، تلتها في المركز الثاني “ونيلا أو إكس” لمربط هستد، فيما حلت ثالثة ونالت اللقب البرونزي “ليدي مورغانا اي ايه” لمربط إلفيلوند.

وتصدر المهر “كيه ايه ورتيكس نيمار” لبافيل كنكا، بطولة الأمهار ونال اللقب الذهبي، وجاء في المركز الثاني ونال الفضة “بانير” العائد إلى مربط ليخ بلاشيك ، فيما حل ثالثاً وحصل على البرونز “ما كابيلو” ماريان كارلسن.

وحصدت “بيكنزا دبليو زد ايه” لميتي ليفرسون، اللقب الذهبي للأفراس، وحصلت على اللقب الفضي “تي يو لينورا” لمربط فالكون، فيما نالت اللقب البرونزي “تي ايه كاترين” لمربط تيرناس”.

وتوشح “امينتو” لمربط توربان، باللقب الذهبي للفحول، تلاه في الوصافة ونال اللقب الفضي “ايه دبليو ايه وسيم” لمربط جاكلوين فينكلر، بينما ذهب اللقب البرونزي إلى “جيه بي اس ابو انزا” لجاسبر راسموسن.

ويشتمل كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، على 10 بطولات تقام في دول من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا واستراليا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول، وخصصت لها جوائز مالية مجزية للفائزين بالمراكز الخمس الأولى في كل بطولة.

وأعرب سعادة محمد أحمد الحربي عن سعادته بنجاح البطولة الخامسة التي استضافتها مملكة الدنمارك، وذلك بفضل الدعم الكبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان.

وأوضح أن كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية يهدف إلى دعم الملاك والمربين والوصول إليهم في مختلف دول العالم.

وقال إن بطولات الكأس ستعود مرة أخرى إلى المنطقة العربية عبر تنظيم البطولة السادسة التي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 27-29 يونيو الحالي، ثم تنتقل إلى أمريكا الجنوبية حيث تقام البطولة السابعة في البرازيل في 7 يوليو المقبل، وتستضيف المملكة المغربية البطولة الثامنة في الفترة من 20 -21 من يوليو، فيما تقام النسخة التاسعة في جمهورية التشيك في 23 أغسطس المقبل، وتختتم النسخة الأولى من الكأس بالبطولة العاشرة التي تقام في الفترة من 20 -21 سبتمبر المقبل في سوريا.