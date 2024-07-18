نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق أول دوري إماراتي لـ4 رياضات إلكترونية غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 يوليو 2024 05:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

تنطلق غداً الجمعة، فعاليات النسخة الأولى من مسابقة الدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية 2024، والتي تقام خلال الفترة من 19 إلى 28 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 300 لاعب من المواطنين والمقيمين في 4 ألعاب إلكترونية، حسب ما أعلنه اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية.

وبحسب “وام”، تقام المنافسات على مرحلتين، الأولى عن بعد “أونلاين” للدور التمهيدي بمشاركة جميع اللاعبين المسجلين فردياَ (من خارج الأندية)، والمرحلة الثانية “النهائيات” والتي تقام حضورياً بين الأندية المشاركة والمتأهلين فردياً من الدور التمهيدي، وذلك بمركزين للألعاب الإلكترونية في كل من أبوظبي والشارقة، مع تخصيص جوائز مالية مجزية للفائزين.

وأكد الاتحاد في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بالشارقة، بحضور سعيد علي الطاهر الأمين العام للاتحاد، وحمد قاسم رئيس لجنة المسابقات، ومحمد خالد المدني رئيس لجنة كرة القدم الإلكترونية، وعبد الولي الأنصاري عضو اللجنة الفنية، أن إطلاق أول دوري رسمي للرياضات الإلكترونية في الإمارات، يشكل لحظة تاريخية تعكس التزام الاتحاد بدعم وتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية في الدولة، ويتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتكنولوجيا.

وتنقسم الألعاب الإلكترونية التي تتضمنها منافسات الدوري إلى 4 ألعاب هي كرة القدم الإلكترونية، ويشارك فيه 186 لاعباً، ودوري الأساطير (Legends of League)، ويشارك فيه 30 لاعباً، وفالورانت (Valorant) ويشارك فيه 45 لاعباً، وموبايل ليجند (MLBB)، ويشارك فيها 56 لاعباً، بإجمالي 317 لاعبا في المسابقات الأربع.

وأوضح الاتحاد أن 11 نادياً من انديه كرة القدم المحلية أعلنت مشاركة لاعبيها في منافسات كرة القدم الإلكترونية، وهم أندية: العين، والوصل، والنصر، وشباب الأهلي، والجزيرة، وعجمان، وخورفكان، وبني ياس، واتحاد كلباء، والفجيرة، والبطائح، حيث يشارك كل ناد بلاعبين إثنين أساسيين ولاعب واحد احتياطي.

وأكد سعيد الطاهر، الأمين العام للاتحاد، أن الدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية منصة ستجمع بين أفضل اللاعبين والفرق داخل الدولة، وتوفر لهم البيئة المثالية للتنافس الرياضي وتبادل الخبرات.

وقال: “نحن على ثقة أن هذا الدوري سيسهم في استقطاب ودعم المواهب الإماراتية، وتكوين فرق إماراتية قادرة على المنافسة في البطولات الإقليمية والدولية، وتحقيق النتائج المرجوة، خاصة ان أعداداً كبيرة من اللاعبين المسجلين هم أبطال فعليون على المستوى القاري والعالمي”.

وأضاف: “نهدف إلى استقطاب اللاعبين غير المنخرطين في منافسات رسمية، حيث سيتم انتقاء أفضل العناصر وتوفير مدربين متخصصين لهم في المرحلة المقبلة، سعياً لصقل مواهبهم وضمهم لصفوف المنتخبات الوطنية”.

وأشار إلى أنه بالتنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين، سيشارك اتحاد الرياضات الإلكترونية، في بطولة غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية في سبتمبر المقبل، بالأردن.