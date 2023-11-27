عاجل|بعد اتهامات معاداة للسامية مواجهة قوية بين إيلون ماسك ورئيس إسرائيل 

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أحمد جودة - القاهرة - في أعقاب اتهامات معاداة للسامية التي وجهت لرجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك، نظمت لقاءً مثيرًا بينه وبين رئيس إسرائيل، في محاولة لحل الخلاف وتهدئة التوترات.

اتُهم ماسك بنشر تغريدات تحمل مضمونًا معادًا للسامية، مما أثار جدلًا واسعًا حول حرية التعبير وحدودها.

في اللقاء، جرى تبادل وجهات النظر حول الحادثة ومحاولة فهم خلفياتها، وأكد رئيس إسرائيل على أهمية التسامح واحترام الثقافات المختلفة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين حرية التعبير وعدم تحريض الكراهية.

من جهته، قدّم إيلون ماسك اعتذاره إذا كانت تصريحاته أثارت أي استياء أو تأويلات سلبية. أكد أنه كان يقصد التعبير عن وجهة نظره الشخصية ولم يكن يهدف إلى إثارة التوترات أو التمييز.

تعتبر هذه الواقعة مثالًا على التحديات التي تواجه حرية التعبير في عصر التواصل الاجتماعي، حيث يمكن لتغريدة واحدة أن تؤدي إلى تفاعلات واسعة وتأثيرات سلبية. يعكس اللقاء الجهود المستمرة لتحقيق فهم وتسوية للخلافات، ويبرز أهمية تحقيق توازن بين الحرية الفردية والاحترام المتبادل.

بعد اتهامات معاداة للسامية.. الرئيس الإسرائيلي يلتقي إيلون ماسك

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه سيلتقي اليوم الإثنين بالملياردير الأميركي إيلون ماسك، مؤسس منصة التواصل الاجتماعي "إكس". يأتي هذا اللقاء في أعقاب اتهامات موجهة لماسك بنشر تغريدات تحمل مضمونًا معادًا للسامية، مما أثار توترات واسعة وجدلا حول حرية التعبير.

من المتوقع أن يتم خلال اللقاء مناقشة الخلافات وفهم السياق الكامل للتصريحات المثيرة للجدل. يأتي هذا اللقاء في إطار جهود لتهدئة التوترات وتسوية الخلاف بين الجانبين.

هرتسوغ يؤكد على ضرورة الحفاظ على العلاقات الدولية

في تصريحات سابقة، أكد هرتسوغ على أهمية الحوار والتفاهم المتبادل لتجاوز الخلافات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على العلاقات الدولية والتسامح بين الثقافات المختلفة.

من المرجح أن يتناول اللقاء مسائل تتعلق بحرية التعبير وحقوق الإنسان، وقد يشكل فرصة لبناء فهم متبادل وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص.

وأشار هرتسوغ إلى أن اللقاء يأتي في سياق التزايد في حالات معاداة السامية على الإنترنت، وأعرب عن التأكيد على أهمية العمل المشترك لمكافحة هذه الظاهرة، ويعكس هذا التأكيد التزام الرئيس الإسرائيلي بتعزيز التوعية حول مخاطر التحريض والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.

من خلال التأكيد على الحاجة إلى التعاون الدولي لمحاربة معاداة السامية على الإنترنت، يشير هرتسوغ إلى أهمية تبادل الجهود الدولية لمواجهة التحديات الرقمية والتطرف الإلكتروني. يمكن أن يلعب مثل هذا اللقاء دورًا في تحفيز التعاون وفتح قنوات للحوار بين القطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات الرقمية.

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القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية

أفادت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية يوم الأحد بأن إيلون ماسك سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ يوم الاثنين.

يأتي هذا اللقاء في سياق يشهد اتهامات من جماعات حقوق المدنيين لماسك بتكبير حدة التحريض ضد اليهود على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وكان نتنياهو قد التقى بماسك في ولاية كاليفورنيا في 18 سبتمبر، حيث حثه على إيجاد توازن بين حماية حرية التعبير ومكافحة خطاب الكراهية، وذلك بعد أسابيع من الجدل المثار حول المحتوى المعادي للسامية على منصة إكس.

رد إيلون ماسك على الاتهامات "منصة إكس يجب أن تظل مكانًا لتبادل وجهات النظر المتنوعة"

عاجل|بعد اتهامات معاداة للسامية مواجهة قوية بين إيلون ماسك ورئيس إسرائيل

رد إيلون ماسك على هذه الاتهامات بالقول إنه يعارض بشدة معاداة السامية وأي محتوى يشجع على "الكراهية والصراع". وقد أكد ماسك مجددًا تعهده بعدم تشجيع منصة إكس على خطاب الكراهية، مؤكدًا أنها ستظل مكانًا لتبادل وجهات النظر المتنوعة.

وفي سياق متصل، في 15 نوفمبر، قام ماسك بالموافقة على نشر يُزعم أنه يكذب ويشير إلى أن اليهود يشعلون الكراهية ضد البيض. وقد أدان البيت الأبيض هذا التصرف باعتباره "ترويجًا بغيضًا للكراهية العنصرية ومعاداة السامية"، والتي تتعارض مع القيم الأساسية الأمريكية.

في رد فعل فوري، قامت شركات أمريكية كبيرة بتعليق إعلاناتها مؤقتًا على منصة إكس. وردًا على ذلك، أشار ماسك إلى أن منصة إكس يجب أن تظل مكانًا لتبادل وجهات النظر المتنوعة، ولكن الشركة ستتخذ إجراءات للحد من نشر المحتوى الذي قد ينتهك سياساتها، معتبرًا هذا النهج "حرية التعبير، وليس حرية الوصول".