نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون استهداف سفينة رفضت الانصياع للأوامر ويؤكدون قصف إيلات ومواقع إسرائيلية اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم الثلاثاء، أن القوات البحرية استهدفت سفينة تجارية بالصواريخ بعد رفض طاقمها نداءات القوة البحرية.

وأضاف سريع، أن القوات اليمنية قصفت عدة أهداف في إيلات ومناطق إسرائيلية أخرى بطائرات مسيرة.

وقال في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعبِ الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للقتلِ والتدميرِ والحصارِ والتجويع، نفذت القوات البحريةُ في القوات المسلحة اليمنية بعونِ الله تعالى عملية استهداف للسفينة التجارية "إم إس سي يونايتد MSC UNITED" بصواريخ بحرية مناسبة".

وأضاف: "وقد جاءت عملية استهداف السفينة بعد رفض طاقمها وللمرة الثالثة نداءات القوات البحرية، وكذلك الرسائل التحذيرية النارية المتكررة".

وتابع سريع: "كما نفذ سلاح الجوّ المسيرِ بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على أهداف عسكرية في منطقة أم الرشراشِ ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة".

وشدد المتحدث باسم الحوثيين، على أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ضمن واجبِها الديني والأخلاقي والإنساني"، وأن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها في البحرينِ الأحمرِ والعربي ضد السفن الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئِ فلسطين المحتلة حتى إدخالِ ما يحتاجه قطاع غزة من غذاء ودواء".

واختتم سريع قائلا: "القوات المسلحة اليمنية تؤكد على ما جاء في بياناتها السابقة بشأن منع مرورِ كافة السفن الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، مع حرصها الكامل على استمرارِ حركة المِلاحة البحرية إلى كل الوجهات باستثناءِ الكيان الإسرائيلي".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر(حارس الازدهار) في أعقاب هجمات الجماعة على السفن المتجهة إلى إسرائيل، تضم 10 دول هي: بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" موافقة أكثر من 20 دولة على المشاركة في القوة.

ومنذ مطلع ديسمبر الجاري، أعلن "أنصار الله" استهداف 8 سفن في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعد رفضها الاستجابة لنداءات القوات البحرية التابعة للجماعة، على خلفية قرارها منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل من المرور في البحر الأحمر.