نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتلى ومصابون في قصف إسرائيلي على بيت حانون شمال قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قتل عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدفهم في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة "وفا" إن الطيران الإسرائيلي شن غارة استهدفت مجموعة من المواطنين عند مدخل مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وجرح آخرين.

وصرح المتحدث باسم الصحة في غزة أشرف القدرة، بأن النازحين في غزة يعانون أوضاعا خطيرة ونصفهم من الأطفال.

وأفاد أشرف القدرة بأن نحو مليوني مواطن أصبحوا نازحين داخل القطاع.

وذكر أن النازحين معرضون لانتشار الأوبئة ويعانون من سوء التغذية وعدم توفر تطعيمات الأطفال.

وأكد في السياق أن جثامين أعداد كبيرة من القتلى لا تزال تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يمارس سلوكيات إجرامية.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر فلسطينية وأممية.

وارتفع عدد الضحايا في القطاع إلى 21320 ألف وأكثر من 55600 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.