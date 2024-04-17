نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع الصيني يدعو نظيره الأمريكي إلى تعزيز الثقة بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت بكين اليوم الأربعاء أنّ وزير الدفاع الصيني دونغ جون دعا نظيره الأمريكي لويد أوستن إلى تعزيز «الثقة» بين البلدين، وذلك خلال أول محادثات دفاعية ثنائية على هذا المستوى منذ نحو 18 شهرًا.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان إنّ دونغ أبلغ أوستن أنّه «ينبغي على الصين والولايات المتّحدة أن تنظرا إلى السلام باعتباره الأمر الأثمن والاستقرار باعتباره الأمر الأهمّ والثقة باعتبارها أساس التعاملات»، مضيفًا أنّه يتعيّن على البلدين أن «يبنيا تدريجيًا ثقة متبادلة».