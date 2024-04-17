العالم اليوم - قائد إيراني: البحرية ترافق سفن البلاد التجارية للبحر الأحمر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 أبريل 2024 11:18 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن البحرية الإيرانية سترافق السفن التجارية الإيرانية إلى البحر الأحمر.

فقد نقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء عن القائد البحري شهرام إيراني قوله، اليوم الأربعاء، إن البحرية الإيرانية سترافق السفن التجارية الإيرانية إلى البحر الأحمر.

ووفقا للوكالة فقد أكد شهرام إيراني، خلال تصريحات على هامش استعراض عيد الجيش، أن "أساطيل الجيش تنفذ مهمة مرافقة سفننا التجارية، وتتواجد المدمرة البحرية جماران حاليًا في خليج عدن، وستستمر في هذه المهمة حتى البحر الأحمر".

وأوضح أنهم يقومون بمرافقة السفن من خليج عدن إلى قناة السويس، مشيرًا إلى استعدادهم لحماية سفن الدول الأخرى أيضًا.

يأتي هذا الإعلان في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة وحرص إيران على تأمين سفنها التجارية وضمان سلامتها خلال عبور الممرات المائية الحيوية.