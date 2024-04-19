العالم اليوم - تقارير أولية عن انفجارات متزامنة في إيران وسوريا والعراق

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 أبريل 2024 03:24 صباحاً - أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن وقوع انفجارات متزامنة في كل من إيران وسوريا والعراق.

وأشارت صحيفة إيران إنترناشونال عن سماع عدة انفجارات في أصفهان وسط إيران. وقالت وسائل إعلام سورية إن هناك أنباء أولية عن دوي انفجارات جنوب محافظة السويداء جنوب سوريا إثر غارات إسرائيلية. وأكد موقع السويداء 24 الإخباري أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مقاتلات حربية نفذت غارات جوية على مواقع عسكرية بين محافظتي درعا والسويداء. كما أفادت وسائل إعلام عراقية بتحليق مكثف للطائرات الحربية في أربيل والموصل.

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