العالم اليوم - قصف إسرائيلي يستهدف شاحنة وقود شرقي لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أبريل 2024 10:21 صباحاً - استهدف قصف جوي إسرائيلي، الخميس، شاحنة للمحروقات قرب بعلبك شرقي لبنان بمنطقة بعيدة عن الحدود، مما أسفر عن إصابة شخص بجروح.

وقال مصدر مقرب من حزب الله لـ"فرانس برس"، إن "طائرة مسيرة استهدفت شاحنة لنقل المحروقات" في منطقة دورس، عند مدخل مدينة بعلبك، مضيفا أن سائق الشاحنة أصيب بجروح.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن "غارة معادية من طائرة مسيّرة استهدفت شاحنة لنقل المحروقات في سهل بلدة دورس، مما أدى إلى إصابة السائق بجروح، وإلحاق أضرار بالشاحنة والصهريج"، مضيفة أن "الصاروخ سقط في ساتر ترابي بمحاذاة الطريق".

تأتي هذه الغارة وسط تزايد في التصعيد بين حزب الله وإسرائيل في الأيام الأخيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، شن "عمليات هجومية" في الجنوب اللبناني، حيث أكد ضرب 40 هدفا للحزب و"القضاء" على نحو نصف قيادييه في جنوب البلاد.

وكثف الحزب وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية منذ الأسبوع الماضي على وقع توتر بين إسرائيل وداعمته طهران على خلفية استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع أبريل.

وتجري عمليات قصف متبادل بشكل شبه يومي بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود منذ اليوم الذي أعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر.

ويقوم الجيش الإسرائيلي بقصف مزيد من الأهداف في العمق اللبناني ويستهدف قياديين في حزب الله.

ومنذ بدء التصعيد، قتل في لبنان 380 شخصا على الأقل بينهم 252 عنصرا في حزب الله و72 مدنيا، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وفي المقابل، أحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 11 عسكريا و8 مدنيين.