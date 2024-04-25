العالم اليوم - لابيد: على نتنياهو أن يخرج من حياتنا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أبريل 2024 08:18 مساءً - أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الخميس، موقفه حيال رئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إنه "يجب أن يستقيل".

وكتب لابيد على حسابه في منصة "إكس": "من أجل أمن إسرائيل يجب على نتنياعو أن يستقبل، وعلى هذه الحكومة أن تخرج من حياتنا".

وقبل أيام عند استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي اللواء أهارون هاليفا، صرح لابيد بالموقف ذاته طالبا من نتنياهو أن يحذو حذو هاليفا.

وفي وقت سابق، قال لابيد إن "الحكومة هذه، رئيس الحكومة هذا، أصبحوا خطرا وجوديا على إسرائيل، لقد هدموا الردع الإسرائيلي، أعداؤنا ينظرون إلى هذه الحكومة ويشمون رائحة الضعف ويرفعون رؤوسهم".

وتتهم المعارضة نتنياهو بسوء إدارة الحرب التي اندلعت عقب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.

وتحدثت العديد من وسائل الأيام خلال الأيام الماضية أن إسرائيل بقيادة نتنياهو لم تتمكن حتى اللحظة من تحقيق أهداف الحرب المتمثلة بالقضاء على حماس نهائيا واستعادة الرهائن المحتجزين.