نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البحرية البريطانية تسقط صاروخا يمنيا استهدف سفينة تجارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن البحرية الملكية البريطانية اسقطت صاروخا أطلقته حركة انصار الله اليمنية (الحوثيون)، باتجاه سفينة تجارية في خليج عدن.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن السفينة الحربية "دايمند" التي تتواجد في مياه البحر الأحمر وخليج عدن لضمان حرية الملاحة، استخدمت صاروخا من طراز "سي فايبر" لاسقاط الصاروخ الأربعاء.

وتتهم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا حركة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) بتهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

بينما تؤكد الحركة أنها تستهدف فقط السفن المرتبطة بإسرائيل في سياق مناصرة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب دموية وحصار للمدنيين تفرضه إسرائيل، كما أن استهداف السفن الأميركية والبريطانية يأتي ردا على الغارات الجوية التي يشنها طيران هاتين الدولتين على مواقع داخل اليمن.

وتؤكد الحركة أن السفن الأخرى يمكنها العبور بسلام دون أية عوائق.