شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزةاستشهد عدد من الفلسطينيين، مساء الإثنين، في غارات للكيان الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، في غارة لطيران الاحتلال على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف من طائرة إسرائيلية مسيرة استهدف منزلا في حي التفاح بمدينة غزة، بالتزامن مع قصف حيي الدرج والشيخ رضوان في المدينة.

وشن طيران الاحتلال غارات على مناطق غرب رفح جنوب القطاع والأطراف الشرقية من بلدة بيت حانون شمالا.

وارتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 34، بينهم 26 في رفح، إثر تواصل غارات الاحتلال على قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق جباليا شمال القطاع، ومنطقة جحر الديك وسط القطاع، والمناطق الجنوبية من مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها غير المسبوق على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى استشهاد 34488 مواطنا، وإصابة 77643 آخرين، فيما لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.