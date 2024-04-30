العالم اليوم - عملية طعن في لندن واعتقال المنفذ

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 12:28 مساءً - أفادت مراسل "دوت الخليج"، الثلاثاء، باعتقال شخص بعد أنباء عن طعن عدة أشخاص في محطة لمترو الأنفاق شمالي لندن.

وقالت الشرطة البريطانية إنها لا تبحث عن أي شخص آخر له علاقة بالحادث، مرجحة أن الهجوم لا علاقة له بالإرهاب. وكإجراء احترازي، أغلقت الشرطة محطة مترو الأنفاق شمالي لندن، وفرضت سياجات أمنية بمحيط المنطقة. وشهدت لندن حالة من التوتر خلال الفترة الماضية بسبب الاحتجاجات المؤيدة لغزة.

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