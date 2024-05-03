عاجل - تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية: المجاعة وجرّ الأطفال نحو ساحات الصراع

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، تحذيرات من حدوث أزمة كارثة إنسانية داخل إقليم دارفور السوداني، مشيرا نحو ضرورة إنقاذ الموقف هناك.

كان برنامج الأغذية العالمي حذّر من تفاقم الأوضاع في إقليم دارفور في السودان، موضحًا أن الوقت ينفد أمام منع حدوث مجاعة في الإقليم في ظل أزمة نقص الغذاء.

تصعيد أعمال عنف

وأشار برنامج الأغذية العالمي، إلى أن تصعيد أعمال العنف حول الفاشر أدى لإيقاف قوافل المساعدات.

وفي وقت سابق، كشف تقرير أممي عن وجود عمليات تجنيد للأطفال في مدينة الفاشر السودانية من قبل أطراف الحرب والجماعات المسلحة في المدينة، موضحًا أنه يتم تجنيد أطفال ما بين 11 و17 للقتال في السودان.

تجنيد الأطفال

وأوضح تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة، أنه تم رصد عمليات تجنيد أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا لدى أطراف الحرب والجماعات المسلحة في الفاشر، مشيرًا إلى أن تصعيد النزاع في المدينة ذاتها سيكون كارثيا لمئات الآلاف من النازحين الذين لجأوا إلى المدينة.

واشنطن تدعو جميع الأطراف في السودان لوقف القتال

وفي سياق متصل، دعت واشنطن جميع القوات المسلحة في السودان إلى الوقف الفوري للهجمات في الفاشر بشمال دارفور، في الوقت الذي يقاتل فيه الجيش السوداني قوات الدعم السريع شبه العسكرية للسيطرة على الشمال الشاسع.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، عن شعورها بالقلق إزاء مؤشرات على هجوم وشيك على المدينة من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها من شأنه أن يعرض المدنيين للخطر، بما في ذلك مئات الآلاف من النازحين.