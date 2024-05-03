وفاة نجل عبد الفتاح البرهان متأثرا بإصابته في حادث مروري بتركيا

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أحمد جودة - القاهرة - توفي محمد عبد الفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، متأثرًا بإصابته في حادث مروري وقع في أنقرة قبل شهر، حسب مراسل سكاي نيوز عربية.

ويوم 8 مارس الماضي، أصيب محمد عبد الفتاح البرهان بجروح خطيرة في حادث سير في أنقرة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

ووفق صحيفة صباح التركية، فقد اصطدم نجل البرهان خلال قيادته دراجته النارية بسيارة خاصة في أنقرة بشارع المدعي العام إنجيك سليم كيراز في منطقة جولباشي، أمام مبنى المحكمة الدستورية.

وتم نقل نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، عقب الحادث إلى مستشفى مدينة بيلكنت لتلقي العلاج.

وقالت تقارير محلية وقتها إن حالة محمد البرهان خطيرة وأنه تم نقله إلى العناية المركزة.