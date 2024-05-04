الجيش الأوكراني يعاني من نقص حاد في قطع غيار المعدات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مايو 2024 07:28 مساءً - نقلت قناة ZDF التلفزيونية الألمانية، عن عسكريين بالجيش الأوكراني، أن قطاعات هذا الجيش تعاني من نقص حاد في عمال الصيانة، وقطع الغيار، والمواد اللازمة لإصلاح المعدات العسكرية.

الجيش الأوكراني يعاني من نقص قطع الغيار

وذكرت القناة أن العسكريين الأوكرانيين، يعترفون بأنه يتعين عليهم الانتظار لفترة طويلة حتى يحصلوا على قطع الغيار والمكونات اللازمة لإصلاح المعدات والأسلحة.

ووفقا للقناة ذاتها، يبدو واضحا أن العسكريين الأوكرانيين، لا يعقدون آمالا كبيرة على الدعم من الدول الغربية، وقال أحد الجنود لمراسل القناة: "لن يقاتل أحد من أجلنا وبدلا عنا".

من جهتها تؤكد صحيفة واشنطن بوست، أن الجيش الأوكراني يعاني من نقص قطع الغيار اللازمة لإصلاح مركبات المشاة القتالية الأمريكية، برادلي، وللحصول عليها، كما يجب في البداية تقديم طلب رسمي إلى القائد الأعلى مرتبة، ولكن حتى هو قد لا يملك القطع اللازمة، لذلك تبقى بعض المعدات العسكرية المتضررة واقفة بدون استعمال.