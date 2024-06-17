مقتل 5 أشخاص وفقدان 15 آخرين جراء الأمطار الغزيرة في جنوب الصين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 07:28 مساءً - أعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم، فيما اعتبر 15 آخرون في عداد المفقودين جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على مدينة "ماوزو" في مقاطعة "جوانجدونج" الواقعة جنوبي البلاد.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن أكثر من تسعة آلاف فرد من فرق الطوارىء شاركوا في جهود البحث والإنقاذ.

شهدت العاصمة الألمانية برلين يوم السبت الماضى حملة اعتقالات واسعة قامت بها الشرطة ضد متظاهرين مؤيدين لفلسطين. وذكرت مصادر محلية أن الشرطة اعتقلت عدداً كبيراً من المتظاهرين خلال تجمعهم في مظاهرة سلمية دعماً للشعب الفلسطيني.

وتسببت حملة الاعتقالات في وقوع عدة إصابات بين صفوف المتظاهرين، حيث أفاد شهود عيان أن الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين أدت إلى حالات اختناق وإصابات بجروح متفاوتة. وأحد المشاهد التي تم توثيقها تظهر ضابط شرطة يخنق أحد المتظاهرين، مما أثار غضباً واسعاً وانتقادات حادة تجاه تصرفات الشرطة.

وأعرب عدد من المشاركين في المظاهرة عن استنكارهم الشديد لاستخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، مطالبين بالتحقيق الفوري في هذه الأحداث ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعوا السلطات الألمانية إلى احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع السلمي.

وتأتي هذه المظاهرة في إطار موجة من الاحتجاجات العالمية دعماً لفلسطين ورفضاً لحرب الابادة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، وتؤكد هذه الأحداث على التوترات المتزايدة حول قضية فلسطين والاهتمام الدولي بالصراع الاسراتئيلى فى قطاع غزة .