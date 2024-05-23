العالم اليوم - محضر الفيدرالي يطفئ لهيب أسعار الذهب بتلميحات متشددة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مايو 2024 11:18 صباحاً - تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، في تعاملات الخميس المبكرة، بعد أن أشار محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن بعض المسؤولين يميلون إلى رفع أسعار الفائدة.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0638 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2365.49 دولار للأونصة. وارتفع الذهب لمستوى قياسي عند 2449.89 دولار الاثنين.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2367.60 دولار.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء أن استجابة السياسة في الوقت الحالي سوف "تتضمن الإبقاء" على سعر الفائدة القياسي عند المستوى الحالي، لكنه أشار أيضا إلى مناقشات حول المزيد من الزيادات المحتملة في سعر الفائدة.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "تعرض الذهب لصدمة بعد أن ذكّر محضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين بأن تخفيضات أسعار الفائدة بعيدة كل البعد عن أن تكون وشيكة".

وأضاف ووترر "هناك فرصة لأن ينجرف الذهب مرة أخرى إلى مستويات حول 2355 دولارا إذا واصل الدولار الصعود".

وأشار إلى أن التوقعات على المدى المتوسط ​​والطويل لا تزال تبدو بناءة بالنسبة للذهب، لكن هذا يعتمد إلى حد كبير على أن يكون التحرك التالي للاحتياطي الفيدرالي هو خفض الفائدة وليس رفعها.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 30.48 دولار. وخسر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1028.55 دولار. وانخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 988.62 دولار.