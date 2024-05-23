نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق منصة استثمارية بين روسيا والبحرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وصندوق الثروة السيادي البحريني "ممتلكات" منصة مشتركة للاستثمار في مشاريع في روسيا.

ظهر ذلك من وثائق مرتبطة بالاجتماع الذي عقد الخميس في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وبحث الزعيمان اليوم سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتم توقيع الجانبين على مجموعة من الوثائق والاتفاقات لتوسيع التعاون بين البلدين.

وتحتل الاستثمارات حيزا كبيرا في العلاقات بين البلدين، ففي العام 2014 أبرم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اتفاقية تعاون لمدة 10 سنوات مع "ممتلكات" وهي صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين.

وخلال هذه السنوات استثمر صندوق "ممتلكات" نحو 250 مليون دولار في 20 مشروعا روسيًا في تجارة التجزئة والعقارات التجارية والتعدين والخدمات اللوجستية.