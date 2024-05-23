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العالم اليوم - حماس تكشف مصير "قائد لواء" في الجيش الإسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مايو 2024 07:21 مساءً - أعلن الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، مصير قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي، الذي كان يعتقد أنه قتل في هجوم 7 أكتوبر.

وقالت كتائب القسام إنها تحتجز الضابط الإسرائيلي أساف حمامي، منذ هجوم 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، مشيرة إلى أنه أصيب أثناء احتجازه.

ولم تقدم كتائب القسام أي دليل على ذلك.

وقبل أشهر أعلن الجيش الإسرائيلي أن حمامي (41 عاما) قتل في هجمات 7 أكتوبر، وأن جثته محتجزة في قطاع غزة.

وكانت حماس أعلنت أكثر من مرة، أن بعض الرهائن المحتجزين لديها قتلوا في قصف إسرائيل على قطاع غزة، المستمر منذ أكثر من 7 أشهر.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر حماس تكشف مصير "قائد لواء" في الجيش الإسرائيلي .. في رعاية الله وحفظة

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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