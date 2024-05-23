العالم اليوم - حماس تكشف مصير "قائد لواء" في الجيش الإسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مايو 2024 07:21 مساءً - أعلن الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، مصير قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي، الذي كان يعتقد أنه قتل في هجوم 7 أكتوبر.

وقالت كتائب القسام إنها تحتجز الضابط الإسرائيلي أساف حمامي، منذ هجوم 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، مشيرة إلى أنه أصيب أثناء احتجازه.

ولم تقدم كتائب القسام أي دليل على ذلك.

وقبل أشهر أعلن الجيش الإسرائيلي أن حمامي (41 عاما) قتل في هجمات 7 أكتوبر، وأن جثته محتجزة في قطاع غزة.

وكانت حماس أعلنت أكثر من مرة، أن بعض الرهائن المحتجزين لديها قتلوا في قصف إسرائيل على قطاع غزة، المستمر منذ أكثر من 7 أشهر.