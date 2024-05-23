مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم مسلح على مخبز في إسطنبول

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام تركية مساء اليوم الخميس، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، في هجوم مسلح على مخبز/مقهى، بمنطقة أوسكودار، في الجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول.

وذكر الإعلام التركي أن فرق الشرطة والبحث الجنائي وصلت إلى مكان الهجوم المسلح في منطقة أوسكودار، وبدأت بالتحقيقات لمعرفة خلفية الهجوم وأسبابه.

وفي هذا الصدد، أصدر مكتب والي إسطنبول بيانا جاء فيه: "اليوم الخميس، الموافق 23 مايو 2024، نحو الساعة 20:10 (بالتوقيت المحلي)، تحولت مشاجرة بين مجموعتين، في مقهى، بشارع أيازما بمنطقة أونالان التابعة لمنطقة أوسكودار، إلى صراع مسلح".

وأضاف البيان: "أدى الحادث، إلى مقتل 3 أشخاص، وإصابة 5 آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة وعلاجهم، وما زالت التحقيقات مستمرة في الحادث".

