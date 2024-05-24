العالم اليوم - مصر.. الخارجية تعلن نهاية أزمة الطلاب المصريين في قيرغيزستان

انتم الان تتابعون خبر مصر.. الخارجية تعلن نهاية أزمة الطلاب المصريين في قيرغيزستان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 01:21 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء الخميس، نجاحها في احتواء أزمة الطلاب المصريين في قيرغيزستان.

ونشرت الخارجية المصرية على حسابها الرسمي في "فيسبوك" بيانا جاء فيه: "في إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع الطلاب المصريين في قيرغيزستان على خلفية المشاجرات والاعتداءات التي انخرطوا فيها مؤخرا، صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سفارة جمهورية مصر العربية في كازاخستان، والتي تتولى مهمة التمثيل غير المقيم في دولة قيرغيزستان، نجحت في احتواء وإنهاء أزمة الطلاب المصريين بشكل نهائي، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عن المحتجزين منهم واصطحابهم إلى مقر إقامتهم".

وأضاف البيان أنه "في إطار تذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب أكاديميا واحتواء أية آثار سلبية ونفسية قد تكون قد لحقت بهم جراء الواقعة، كشف المتحدث الرسمي أن البعثة القنصلية الموفدة إلى قيرغيزستان التقت مع رئيس جامعة IMU المسجل بها أكثر من 530 طالب مصري، حيث نجحت في تيسير وحل أغلب المشاكل التي تواجه الطلاب أكاديميا، حيث وافق رئيس الجامعة على تبكير موعد الامتحانات لمن يرغب منهم في العودة مبكرا إلى مصر، كما تم السماح لطلاب السنوات الدراسية الأولى بالمغادرة مع الالتزام بالعودة لتأدية امتحاناتهم بعد الاجازة الصيفية تداركا للآثار السلبية على نفسية الطلاب".

وتابع: "عقد رئيس البعثة القنصلية الموفدة إلى بيشكيك لقاء موسعا مع أقطاب الجالية المصرية وعدد من الطلاب في قيرغيزستان، للوقوف على احتياجاتهم القنصلية وتقييمهم للوضع وتصوراتهم لكيفية منع تكرار الواقعة وضمان سلامة أبنائنا الطلبة في قيرغيزستان".

وكان وزير الخارجية سامح شكري قد وجه بإيفاد بعثة قنصلية إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك فور اندلاع الأحداث، للاطمئنان على الطلاب وأوضاعهم، وكذلك المساهمة في الحفاظ على حقوقهم وتوفير الحماية لهم.

ما الذي جرى؟

- تعرض مجموعة من الطلاب المصريين والعرب في قيرغيزستان، السبت الماضي، لهجوم من قبل مجهولين في محل سكنهم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ومحاصرة قوات الأمن لموقع الحادث.

- أكدت سلطات قيرغيزستان في ذات اليوم وقوع إصابات بين الطلاب المصريين والأجانب، في محل سكنهم، جراء الهجوم.

- تلقت سفارة مصر في موسكو بلاغا حول "أزمة الطلاب المصريين والعرب" في عاصمة قيرغيزستان بشكيك، مؤكدة أنها تتابع القضية.

- أصدرت الجالية المصرية في قيرغيزستان، مجموعة من التعليمات المهمة للطلاب المصريين المتواجدين في مدنية بشكيك، وقال أحد منسقي الجالية المصرية في البلاد، إن الأمر أصبح خطيرا في قيرغيزستان وأن الجالية ترغب في حل المشكلة، مطالبا بحضور المسؤولين للعمل على إنهاء الأزمة والحيلولة دون تفاقمها.

- طالبت الجالية المصرية في قيرغيزستان الطلاب بضرورة عدم الخروج من السكن لأي سبب، وعدم التصعيد عند حدوث احتكاك مع الشباب القرغيز، وعدم الوقوف في النوافذ وإغلاق الستائر بشكل دائم.

- أصيب نحو 29 شخصا كلهم أجانب، خلال احتجاجات اندلعت ليلة السبت الماضية.

- وفق بيان صدر عن وزارة الصحة القرغيزية وقتها فإن حالة كل المصابين كانت مستقرة والأطباء فحصوا الجميع.