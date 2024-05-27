نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- سقوط عشرات القتلى في مجزرة إسرائيلية جديدة في رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصار فلسطينية محلية بمقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا، وإصابة آخرين، جراء استهداف غارات إسرائيلية خيام النازحين قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمالي غرب رفح.

نقل عدد كبير من القتلى

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت عددا كبيرا من القتلى والإصابات عقب استهداف الجيش الإسرائيلي لخيام النازحين برفح. حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكد الدفاع المدني في غزة وصول 50 شخصا بين قتيل وجريح جراء قصف الإسرائيلي لمخيم النازحين شمال غرب رفح.

وأوضح الدفاع المدني أن طواقم الإسعاف لم تتمكن من نقل عدد من الجثث المتفحمة إثر القصف الإسرائيلي شمال غربي رفح.

استهداف 100 ألف نازح

وأشار إلى أن المنطقة المستهدفة تضم 100 ألف نازح.

من جهتها أكدت حماس أن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا خلال الساعات الماضية.

قرار محكمة العدل

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت إلى منطقة رفح لتفقد القوات حيث تعهد بتكثيف العمليات العسكرية.

كما يأتي الهجوم بعد يومين فقط من قرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وهو قرار يهدف إلى حماية المدنيين ومنع حدوث إبادة جماعية.

وتتواصل الحرب في غزة منذ السابع أكتوبر الماضي، ما أسفر عن قتل أكثر من 35 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80 آخرين، في حصيلة غير نهائية.