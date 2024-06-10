نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلاح الجو الروسي يقصف 13 موقعا للمسلحين في حمص ودير الزور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية استهدفت 13 موقعا للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق جبلية وعرة في محافظتي دير الزور وحمص في سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء يوري بوبوف إن "القوات الجوية الروسية نفذت على مدى الـ 24 ساعة الماضية، ضربات ضد 13 موقعا للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلاسل جبال العمور في محافظتي حمص ودير الزور".

ويوجه سلاح الطيران الروسي في سوريا ضربات من حين لآخر، ضد مواقع التنظيمات المسلحة في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع في أكثر من مناسبة أن واشنطن تستخدم مطار التنف السوري لتدريب الإرهابيين ومعظمهم من تنظيم "داعش".