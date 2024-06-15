تقارير: مسؤول أمريكي يزور إسرائيل بعد غد لمحاولة وقف التصعيد في لبنان

جدة - نرمين السيد - عاموس هوكستين، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن

يزور المنسق الرئاسي الأمريكي لشؤون أمن الطاقة العالمي، آموس هوكستين، إسرائيل بعد غد الإثنين، في محاولة لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، حسبما نقلت قناة "الحرة" الفضائية عن وسائل إعلام أمريكية.





وبحسب "الحرة"، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، سيعمل هوكستين على منع تحول التصعيد إلى حرب شاملة بسبب اشتداد القتال بين الجانبين خلال الأيام الماضية. وأوضحت أنه من المتوقع أن يلتقي آموس هوكستين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، لبحث سبل تهدئة حدة التوتر بين الجانبين وحثهم على تفادي أية عملية عسكرية برية في لبنان.

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