جيش الاحتلال: قصفنا مبنى لحزب الله في كفر كلا وسقوط صاروخين في ميرون

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قصف مبنى تابعا لحزب الله في كفر كلا جنوبي لبنان، الليلة الماضية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





كما أشار جيش الاحتلال إلى سقوط صاروخين في منطقة ميرون على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال مع لبنان.

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي على الجنوب اللبناني على مدار الأشهر الماضية، وسط تبادل للقصف والهجمات على بلدات جنوب لبنان ومستوطنات شمال إسرائيل. فيما تشير التقارير إلى توجهات إسرائيلية نحو شن حرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله، حيث أجرى جيش الاحتلال عدة تدريبات تحاكي حربًا على هذه الجبهة.

ومن جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية لتصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أمس الجمعة، إنه على المجتمع الدولي وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، مضيفًا: "سنحتكم للمرجعيات الدولية المختصة بشأن العدوان الإسرائيلي ونجدد التزامنا بتطبيق القرار 1701 كاملاً".

فيما قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت: "لن نكون شركاء في لجنة لتسوية الأوضاع على الحدود الشمالية ـ مع لبنان ـ إذا كانت فرنسا جزءا منها".