العالم اليوم - إسبانيا تلقن كرواتيا درسا كرويا "ثلاثيا"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يونيو 2024 09:24 مساءً - استهل منتخب إسبانيا مشواره في بطولة أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا بفوز كبير بنتيجة 3-صفر على كرواتيا، السبت، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية التي تشهد اليوم أيضا لقاء إيطاليا حاملة اللقب مع ألبانيا.

وحققت إسبانيا بذلك ثالث انتصار لها مقابل هزيمة واحدة في سجل مبارياتها بنهائيات بطولة أوروبا أمام كرواتيا، وصيفة كأس العالم 2018 وثالثة نسخة 2022.

وشهدت المباراة رقما قياسيا للاعب إسبانيا لامين جمال، الذي أصبح أصغر لاعب سنا يشارك في بطولة أوروبا عبر تاريخها، إذ خاض مباراة اليوم وعمره 16 عاما و338 يوما، وحطم الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم البولندي كاسبر كوزلوفسكي الذي شارك في بطولة أوروبا 2020 وعمره 17 عاما و246 يوما.

وسجل أهداف إسبانيا ألفارو موراتا في الدقيقة 29، ثم فابيانرويز في الدقيقة 32، وبعدها داني كاربخال في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وحصلت كرواتيا على ركلة جزاء في الدقيقة 78، تقدم لها برونو بتكوفيتش لكن تصدى لتسديدته حارس إسبانيا أوناي سيمون، وارتدت الكرة إلى بيريسيتش الذي مرر عرضية إلى بتكوفيتش ليسكنها الشباك.

لكن الحكم أعلن إلغاء الهدف بعدها بثوان بداعي دخول لاعبي كرواتيا منطقة جزاء إسبانيا، بعد اللجوء لتقنية الفيديو المساعد.