إعلام الاحتلال: مقتل جنديين إضافيين وإصابة اثنين آخرين جراء عبوة ناسفة

جدة - نرمين السيد - جنود الاحتلال

أفاد إعلام الاحتلال الإسرائيلي: مقتل جنديين إضافيين من اللواء "179" وإصابة اثنين آخرين جراء عبوة ناسفة وسط غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، بأن "جيش الاحتلال يعلن رسميا مقتل 8 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة بينهم ضابط برتبة نقيب".

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