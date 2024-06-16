بلاغ عن حادثة على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي المخا في اليمن

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جدة - نرمين السيد - الحوثيون يقصفون سفينة في البحر الأحمر
من ناحية أخرى، قال موقع واللا الإسرائيلي، إن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية تفتح باب الانتقادات وكان يجب تنفيذها بطريقة مختلفة.
وأضاف، أنه يوجد شعور بين ضباط في قوة احتياط الجيش الإسرائيلي بأنه لا يوجد هدف واضح لمهام كثيرة في قطاع غزة.
وأكد، أن عملية رفح الفلسطينية كان يجب أن تتم بشكل أسرع وطريقة تنفيذها كانت غير مكتملة.
وأشار إلى أن عددا من ضباط قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي ينتقدون القيادة السياسية بعد مقتل 8 جنود في رفح الفلسطينية.
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