بن جفير: من اتخذ قرار الهدنة التكتيكية بغزة أحمق 

انتقد إيتمار بن غفير، الوزير الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف، اليوم الأحد، إعلان الجيش الإسرائيلي أنه سيلزم هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية يوميا في قسم من جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.





وقال في تصريحات لصحيفة أوردتها قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وسائل إعلام عبرية، أنه أياً كان مَن اتخذ هذا القرار بالهدنة؛ فهو، حسب ما صرح: "الأحمق الذي لا ينبغي أن يبقى في منصبه".

وتابع: "للأسف، لم يتم عرض هذه الخطوة على مجلس الوزراء، وهي تتعارض مع قراراته، لقد حان الوقت للخروج من المفهوم الأمني ​​الذي عفا عليه الزمن قبل 7 أكتوبر، ووقف النهج المجنون والواهم الذي لا يجلب لنا إلا المزيد من القتلى".

كان الجيش الإسرائيلي قد أوضح، في بيان له، أنَّ هدنة تكتيكية محلية في الأنشطة العسكرية لأهداف إنسانية ستطبق من الساعة 8:00 إلى الساعة 19:00 كل يوم وحتى إشعار آخر، انطلاقًا من معبر كرم أبو سالم، وحتى طريق صلاح الدين ومن ثم شمالًا.