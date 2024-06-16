مستوطنون يشعلون النار في أراضي زراعية شرق رام الله

جدة - نرمين السيد - اشتعال النيران في محاصيل زراعية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأنَّ المستوطنين يحرقون أرضا زراعية في قرية برقا شرق رام الله، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية.





ويُعد هذه الحرائق حلقة جديدة في سلسلة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والاستيلاء عليها.

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