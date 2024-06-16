عاجل.. جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي آخر في معارك جنوب غزة

جدة - نرمين السيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي آخر من لواء "ناحال" في معارك جنوب قطاع غزة اليوم، الأحد.





جاء ذلك في نبأ عاجل نقلته "القاهرة الإخبارية"، قبل قليل.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 37337 شهيدًا، و85299 مصابًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر أدت إلى استشهاد 41 فلسطينيًا، وإصابة 102 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية، لافتة إلى أن آلاف الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف الوصول إليهم، بحسب موقع "القاهرة الإخبارية" نقلا وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".