«الكرملين» يطالب زيلينسكي بالتفكير في اقتراح بوتين للسلام

جدة - نرمين السيد - طالبت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن يفكر في اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.





وقال المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، في حوار نقلته وكالة "تاس" الروسية، اليوم الأحد: "في وقت من الأوقات، وصل زيلينسكي إلى السلطة تحت راية السلام ونية إحلال السلام وإنقاذ أوكرانيا.. وكان يقول دائمًا إنه لن يتمسك بالمنصب، وإنه مستعد لفعل أي شيء من أجل وطنه الأم أوكرانيا.. دعونا نرى إذا ما كان مستعدًا لأي شيء حتى لا يؤدي إلى تفاقم الوضع".

وأضاف بيسكوف: "إن القوى المحركة حاليًا للوضع على الجبهات تُظهر لنا بوضوح أن الوضع سيستمر في التدهور بالنسبة للأوكرانيين.. ربما يقوم السياسي الذي يضع مصالح الوطن الأم فوق مصالحه بالتفكير في مثل هذا الاقتراح.. دعونا نرى ما سيحدث".

وفي حديثه عن نتائج المفاوضات المحتملة مع كييف، لفت بيسكوف إلى أنها ستتطلب نظام ضمانات للثقة، موضحًا أن هناك نظام ضمانات في مجال الأمن وفي كل القضايا الأخرى، مُنَوِّهًا بأن هناك نظامًا معقدًا للغاية لتحديث هذه الضمانات من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقات.