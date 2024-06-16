إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال قد ينهي عمليته العسكرية برفح الفلسطينية

أفاد إعلام إسرائيلي، بأنَّ الجيش قد ينهي عمليته العسكرية في رفح الفلسطينية دون القضاء على حماس، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.





كما أفاد إعلام إسرائيلي نقلًا عن ضابط كبير في جيش الاحتلال، أنَّ الجيش غير مستعد لاستمرار الحرب في غزة.

أتت هذه التصريحات، عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تعليق "تكتيكي" لعملياته العسكرية من الصباح حتى المساء من كل يوم في أجزاء من جنوب قطاع غزة "لأغراض إنسانية" في الطريق الواصل من كرم أبو سالم إلى شارع صلاح الدين وشماله.

وقال نتنياهو، في جلسة الحكومة، اليوم الأحد، إن إسرائيل دولة لديها جيش وليس العكس، مضيفًا أن قرارات غير مقبولة اتُّخذت على المستوى العسكري، وسيتم التحقيق بشأن صدور قرار الهدنة التكتيكية دون التنسيق مع المستوى السياسي.