إسرائيل: حزب الله يدفعنا نحو تصعيد خطير

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من حزب الله على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير.





وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري في بيان نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أنّ تزايد اعتداء حزب الله يقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدا أوسع نطاقا، والذي يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها.

في آحر المستجدات تسببت صواريخ حزب الله التي ارتفعت وتيرتها بالآونة الأخيرة بحرق أكثر من 12800 فدان من الغابات في مرتفعات الجولان والجليل الأعلى المحتلة، وفقًا لإحصائيات نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله إن جزءًا كبيرًا من هذه الحرائق اندلع في الأسبوعين الماضيين.

وباتت الحرائق سلاحًا في الصراع المستعر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، خلال الأشهر القليلة الماضية.