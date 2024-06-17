احتفال 9 دول عربية وإسلامية بأول أيام عيد الأضحى 2024 اليوم الاثنين

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد اليوم الاثنين تسع دول عربية وإسلامية للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس 6 يونيو. هذا الأمر أدى إلى اختلاف موعد الاحتفال بالمناسبة الدينية بين معظم الدول العربية.

تقدم جريدة دوت الخليج، قائمة بالدول التسع التي تستعد للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك اليوم الاثنين الموافق 17 - 6 - 2024.

عمان والمغرب.. دولتان عربيتان تحتفلان بعيد الأضحى الاثنين

وفقًا للجهات الدينية المختصة في دولتي عمان والمغرب، فإن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك هو اليوم الاثنين، وليس الأحد كما هو الحال في باقي الدول العربية والإسلامية. يعود السبب إلى تعذر رؤية الهلال ليلة 20 من شهر ذي القعدة، مما جعل الدولتين تختلفان عن معظم الدول العربية في موعد الاحتفال.

7 دول إسلامية تخالف موعد الاحتفال بالعيد

إلى جانب الدولتين العربيتين، هناك سبع دول إسلامية تحتفل بأول أيام عيد الأضحى المبارك اليوم الاثنين 17 يونيو، وهي:

إندونيسيا.

ماليزيا.

بروناي.

بنجلاديش.

باكستان.

إيران.

غانا.

سبب اختلاف توقيت عيد الأضحى 2024

هذا الاختلاف في موعد عيد الأضحى المبارك يعود إلى عملية استطلاع هلال الشهر الهجري في يوم 29 من كل شهر، وفي بعض الأماكن قد يتعذر رؤية الهلال، فيتم إكمال الشهر الهجري 30 يومًا.