الأونروا: قطاع غزة يمثل أخطر الأماكن في العالم على عمال الإغاثة

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن "قطاع غزة يمثل أخطر الأماكن في العالم على عمال الإغاثة".





وأضافت "الأونروا" في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 193 من زملائنا قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، وهو أكبر عدد من القتلى في تاريخ الأمم المتحدة. وتابعت بالقول "زملاؤنا يواصلون العمل لدعم العائلات وتقديم المساعدة وسط الأزمة الإنسانية الأليمة في قطاع غزة". ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع تواليًا، حيث تقدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي نحو حي تل السلطان شمالي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، في حين يتواصل قصف مدفعي وجوي عنيف على عدد من المناطق في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

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