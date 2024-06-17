العالم اليوم - أسهم أوروبا ترتفع بدعم مكاسب قطاعي التكنولوجيا والبنوك

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 يونيو 2024 12:24 مساءً - ارتفعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، مع تعويض قطاع البنوك بعض الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي في حين قفز سهم شركة "توبدانمرك" في أعقاب أنباء عرض شركة التأمين سامبو لشراء جميع أسهم منافستها.

تحركات الأسهم

بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة، متعافيا من أسوأ انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية حتى الآن هذا العام.

وقاد مؤشر التكنولوجيا مكاسب القطاعات بارتفاع 1.2 بالمئة، في حين تقدم قطاع البنوك الأوروبي بأكثر من واحد بالمئة.

وتعرضت أسهم أوروبا لضغوط الأسبوع الماضي بعدما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد الهزيمة القاسية التي مني بها حزبه المنتمي لتيار الوسط على يد حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وارتفع المؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.6 بالمئة في التعاملات المبكرة بعد انخفاضه بأكثر من ستة بالمئة الأسبوع الماضي.

وقفز سهم شركة "توبدانمرك" بنسبة 21 بالمئة بعد أن وافقت شركة التأمين الفنلندية سامبو على شراء منافستها الدنمركية في صفقة تقدر قيمة الشركة بنحو 33 مليار كرونة (4.73 مليار دولار).

وتراجع سهم سامبو بنحو ثلاثة بالمئة.

وكسب سهم آي.إن.جي، أكبر بنك هولندي من حيث الأصول، 2.1 بالمئة بعد أن توقع البنك نمو إجمالي الدخل بين أربعة وخمسة بالمئة سنويا خلال الفترة من 2024 إلى 2027.