نتنياهو يبلغ وزراء الحكومة بإلغاء مجلس الحرب بعد طلب بن غفير الانضمام إليه

جدة - نرمين السيد - مجلس الحرب الإسرائيلي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة بإلغاء مجلس الحرب بعد طلب بن غفير الانضمام إليه، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، قد صرح في وقت سابق، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يغير عادته المدانة في استبعاده من المشاورات الأمنية. وأكد في تصريحات، أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "حجج نتنياهو" انتهت، ولا يستطيع الاختباء خلف جانتس وآيزنكوت. وشدد بن غفير على أنه لا يمكن الرد على مئات الصواريخ من جنوب لبنان بعمليات محدودة.

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