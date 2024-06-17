جدة - نرمين السيد - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الأعمال العسكرية لا تزال مستمرة في رفح الفلسطينية وجنوب غزة، ولا يوجد تغيير من الناحية العملياتية.





وأضاف مفوض "الأونروا"، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حرب صامتة تجري في الضفة الغربية وكان من الممكن أن تكون أكثر تركيزا لولا الحرب في قطاع غزة. وفيما يخص إعلان إسرائيل عن هدنة تكتيكية في جنوب غزة، قال مفوض الأونروا، "لم يتغير شيء من الناحية العملياتية". كما أكد أن لدى الوكالة ما يكفي من التمويل حتى شهر يوليو المقبل، مضيفا أن "الأمر غير معروف بعد ذلك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأونروا تعلق على إعلان إسرائيل هدنة تكتيكية في غزة: لم يتغير شيء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.