متحدث حكومة الاحتلال: لم تعد هناك حاجة إلى مجلس الحرب بعد استقالة جانتس

جدة - نرمين السيد - مجلس الحرب الإسرائيلي

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، إنه "لم تعد هناك حاجة إلى مجلس الحـرب لا سيما بعد استقالة بيني جانتس".





وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، "علينا التمسك بأهداف الحرب في غزة رغم الثمن القاسي الذي ندفعه". وفيما يخص الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قال مينسر، إن "حــزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ منذ بدء التصعيد على الحدود". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أبلغ وزراء الحكومة، اليوم الإثنين، بإلغاء مجلس الحرب بعد طلب بن غفير الانضمام إليه.

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