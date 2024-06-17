غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية.. إنقاذ 12 والبحث جارٍ عن ناجين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 05:29 مساءً - رفع خفر السواحل الإيطالي حالة تأهب قصوى للبحث عن مفقودين إثر غرق قارب شراعي كان على متنه مهاجرون غادر من تركيا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وبدأ خفر السواحل الإيطالي عمليات البحث في أعقاب "نداء استغاثة" أطلقته سفينة فرنسية، تبحر على بعد حوالي 120 ميلاً من الساحل الإيطالي، في نطاق مناطق البحث والإنقاذ بين اليونان وإيطاليا، حيث غرق القارب وتم انتشال 12 مهاجرا كانوا على متنه.

وبعد تلقي المساعدة، قام مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي التابع لخفر السواحل الإيطالي على الفور بتحويل سفينتين تجاريتين تبحران في مكان قريب إلى الموقع، وطائرة من طراز Atr42 تابعة لخفر السواحل وزوارق دورية CP305 وCP326 المتمركزة في كالابريا.

كما تدخلت سفن تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" في الموقع. تم انتشال المهاجرين الـ 12، الذين نقلتهم الوحدة الفرنسية أول مرة على متن سفينة تجارية، على متن CP305 التي كانت متجهة نحو ميناء روتشيلا جونيكا الإيطالي، حيث تم إنزال المهاجرين ويراعهم 118 عاملاً صحياً.