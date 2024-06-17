واشنطن: تشكيل حكومة الحرب الإسرائيلية قرار لا يخص الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - مجلس الحرب الإسرائيلي

قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن تشكيل حكومة الحرب الإسرائيلية قرار إسرائيلي لا يخص الولايات المتحدة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت الخارجية الأمريكية، أن إذا لم تكن المساعدات التي تدخل غزة كافية فنحن نخاطب الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات تسهل دخول وتوزيع المساعدات.

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