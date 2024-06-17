آلاف المتظاهرين يتوجهون إلى مقر إقامة نتنياهو للمطالبة بإسقاط حكومته

جدة - نرمين السيد - مظاهرات إسرائيل

توجه آلاف المتظاهرين، اليوم الإثنين، إلى مقر إقامة نتنياهو للمطالبة بإسقاط حكومته، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة.





يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن هناك إصابات في صفوف جيش الاحتلال بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه آلية عسكرية في رفح الفلسطينية.

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